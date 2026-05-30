Alle 18, alla Puskás Aréna, si gioca il match più atteso dell’anno tra PSG e Arsenal. La partita rappresenta uno degli incontri più importanti tra le due squadre più forti d’Europa. La sfida si svolge a Budapest e si concentra su una delle rivalità più accese del calcio continentale. La partita è considerata un momento cruciale per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di ottenere un risultato che possa fare la differenza in questa fase della competizione.

Questa sera la Puskás Aréna splenderà della luce emanata dal meglio del calcio europeo e internazionale. In Psg-Arsenal troviamo tutta l’epica che solo una competizione come la Champions è in grado di evocare e la carica di una rivincita che parte dalla semifinale dello scorso anno: i campioni in carica, capaci di vincere la prima coppa dalle grandi orecchie dopo aver rinunciato a Mbappé e scelto di puntare su un gruppo di giocatori guidati da un allenatore geniale, affrontano chi questa coppa la desidera da sempre. Vent’anni fa l’Arsenal di Thierry Henry perdeva contro il Barcellona di Ronaldinho al culmine di un periodo d’oro, in cui era arrivata anche la vittoria della Premier League da imbattuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Psg-Arsenal vale la gloria e la storia. A Budapest calcio di inizio alle 18

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