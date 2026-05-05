Oggi si gioca il ritorno della partita tra Arsenal e Atletico Madrid, all'Emirates. Nell'andata, il risultato era 1-1 al Metropolitano. La squadra che vincerà questa sfida otterrà il pass per la finale, dove affronterà una tra le altre due squadre ancora in gara. La partita si prevede avvincente, con il passaggio in finale in palio. Chi avrà la meglio, potrà volare a Budapest.

Dopo il pareggio dell’andata con i gol su rigore di Viktor Gyökeres e Julián Álvarez, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all’Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali di Champions League. L’obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio, contro la vincente di Bayern Monaco-Psg. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano dall’appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. L'Arsenal ha il vantaggio del pronostico: oltre a giocare in casa, è ancora imbattuto contro l'Atletico Madrid in questa stagione, avendo vinto 4-0 all'Emirates nella fase campionato e appunto pareggiato l’andata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: all'Emirates si gioca il ritorno di Arsenal-Atletico. In palio un biglietto per Budapest

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