PSG-Arsenal sabato la finale di Champions League | perché si gioca alle 18 e non alle 21? Dove vedere la partita in tv e streaming

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si giocherà sabato alle 18, anziché alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta su canali tv e piattaforme streaming. È l’ultima delle due partite rimaste in questa fase, con il PSG alla ricerca di un secondo titolo consecutivo dopo la vittoria dell’anno scorso contro l’Inter.

È la partita che esprime il meglio del calcio europeo. Sono partite in 36, ne rimangono due. Da un lato il Paris Saint-Germain per uno storico bis, dopo la vittoria dello scorso anno contro l’Inter. Dall’altro l’ Arsenal, fresco vincitore della Premier League dopo 22 anni di digiuno. Il fischio d’inizio alla Puskas Arena di Budapest sarà alle ore 18. Abbandonato quindi il tradizionle slot delle 21, tipicamente utilizzato per le finali di Champions League, così come per le partite dei turni precedenti. Una vera e propria rivoluzione voluta dalla Uefa. What colour will the ribbons be?? #UCLfinal pic.twitter.comkxvMFYpGbK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026 Perché si gioca alle 18. 🔗 Leggi su Open.online

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