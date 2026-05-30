Francesco De Gregori ha commentato il ruolo degli artisti che parlano di politica, criticando chi si schiera pubblicamente. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni, tra cui quella di Elisa e Morgan, che hanno risposto pubblicamente. La discussione è diventata oggetto di attenzione sui social e sui media, con alcuni che hanno sostenuto le parole di De Gregori e altri che hanno difeso gli artisti coinvolti. La polemica si è infiammata sui canali online e nelle trasmissioni televisive.

Giorni fa, hanno fatto scalpore alcune dichiarazioni di Francesco De Gregori in merito agli artisti che, come Bruce Springsteen, si schierano esplicitamente dal punto di vista politico. Nel corso di un’intervista, il cantautore ha rivelato: «Trovo imbarazzante quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera così netta e apodittica su questioni internazionali. Il proclama buttato giù da un palco mi lascia abbastanza indifferente. Gli artisti che vogliono sensibilizzare il pubblico, perché? Non è abbastanza sensibile per conto suo? Bisogna dirgli che Springsteen è contro Trump?». Ha poi citato Bob Dylan e Walt Whitman: «Bob Dylan non mi sembra faccia grandi proclami, ma saranno cazzi di Bob Dylan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le parole di Francesco De Gregori riguardo agli artisti che parlano di politica accendono il dibattito: la replica di Elisa e Morgan

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