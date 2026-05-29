Morgan ha risposto a De Gregori, citando la Palestina, nel dibattito su artisti e politica. La discussione è iniziata dopo le dichiarazioni del cantautore, che ha criticato l’impegno politico di alcuni musicisti. Morgan ha definito l’atteggiamento di alcuni colleghi “indifferenza grave” e ha portato l’esempio della situazione in Palestina. La polemica si concentra sulle responsabilità degli artisti nel parlare di questioni politiche.

La polemica nata dalle recenti dichiarazioni di Francesco De Gregori continua a far discutere il mondo della musica italiana. Dopo le parole del cantautore romano sulla distanza dagli interventi pubblici degli artisti su temi politici e internazionali, è intervenuto anche Morgan, con una replica affilata e provocatoria, ma lucida. Tutto nasce durante la presentazione stampa di Nevergreen, il docufilm in onda su Rai 3 il 4 giugno 2026, quando De Gregori ha espresso la sua posizione sul ruolo degli artisti nel dibattito pubblico. Il cantautore ha dichiarato di provare distanza verso le prese di posizione esplicite sui grandi temi politici e internazionali, citando anche Bruce Springsteen e le sue recenti critiche all’ amministrazione Trump: “C’è bisogno che Springsteen dica che è contro un’amministrazione Trump? Non credo”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Indifferenza grave”: Morgan replica a De Gregori e cita la Palestina nel dibattito su artisti e politica

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Francesco De Gregori contro artisti che fanno politica come Springsteen: "M'imbarazzano, che titoli hanno?"Il cantautore ha espresso disappunto verso artisti che usano il palco per lanciare slogan politici, come fa chi si dedica alla politica.