Il cantautore ha espresso disappunto verso artisti che usano il palco per lanciare slogan politici, come fa chi si dedica alla politica. Ha commentato che tali comportamenti lo imbarazzano e ha messo in discussione i titoli di questi artisti, sottolineando la differenza tra musica e messaggi politici. La sua posizione si concentra sulla libertà della musica, senza entrare nel merito delle singole scelte degli altri artisti.

Francesco De Gregori si è smarcato dagli artisti che usano il palco per lanciare slogan e messaggi politici. L’attacco ai colleghi è arrivato durante la presentazione del suo docufilm Nevergreen, attraverso la critica a Bruce Springsteen e alle sue posizioni contro Donald Trump: “Provo imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera netta e apodittica”. L'attacco di De Gregori Il pensiero politico di De Gregori e il distacco dal voto Dal passato a oggi: l'aneddoto del processo politico degli anni '70 Quali sono i cantanti di destra e sinistra in Italia L’attacco di De Gregori Durante la presentazione del... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco De Gregori contro artisti che fanno politica come Springsteen: "M'imbarazzano, che titoli hanno?"

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