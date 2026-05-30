Le paludi della morte stasera su Rai 4 | trama cast del film con Jeffrey Dean Morgan

Stasera su Rai 4 va in onda Le paludi della morte, thriller ispirato a fatti reali con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan e Jessica Chastain. Trama e cast del film ambientato nei Killing Fields. Stasera sabato 30 maggio su Rai 4 arriva Le paludi della morte, un thriller intenso e cupo ispirato a una storia vera. Il film segue un'indagine nei misteriosi Killing Fields del Texas, tra omicidi, scomparse e segreti sepolti nella palude. La trama: un'indagine nei Killing Fields del Texas La storia è ambientata a Texas City, dove l'ispettore della Omicidi Mike Sounder, detective texano dal carattere difficile, viene affiancato dal collega newyorkese Brian Heigh. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Si parla di: RAI 4 * LE PALUDI DELLA MORTE - 30/05(21.20) : THRILLER CON CAST INTERNAZIONALE, DETECTIVE INDAGA NEI KILLING FIELDS DELLA LOUISIANA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Le paludi della morte su Rai 4 - Guida TV.

Il thriller Le paludi della morte stasera su Rai 4: la tramaSabato 30 maggio 2026 alle 21.10 Rai Movie propone Le paludi della morte, un film diretto da Ami Canaan Mann, con Sam Worthington In Texas, lungo la direttrice della Interstate 45, fra Houston e ... corrierenazionale.it