Il Capo Perfetto stasera su Rai 3 trama e cast del film con Javier Bardem

Stasera su Rai 3 viene trasmesso “Il Capo Perfetto”, un film che vede protagonista Javier Bardem nel ruolo di Blanco, il proprietario di un'azienda che produce bilance industriali. Il film, vincitore di sei premi Goya nel 2022, ha ottenuto riconoscimenti come miglior film e altri premi tecnici. La pellicola racconta le vicende di Blanco, interpretato dall’attore spagnolo, e il suo coinvolgimento nel mondo degli affari.

Blanco è il carismatico proprietario di un'azienda produttrice di bilance industriali. Ecco cosa c'è da sapere sul film che ha dominato i premi Goya 2022 conquistando sei statuette inclusa quella per il miglior film. La prima serata di Rai 3 si tinge di black humour spagnolo con la messa in onda, alle 21:25, in prima visione de Il Capo Perfetto. Inserito nel prestigioso ciclo Il grande cinema d'autore, il film vede un immenso Javier Bardem nei panni di Blanco, il carismatico ma manipolatore proprietario di una fabbrica di bilance. La Trama del film spagnolo: Un equilibrio precario Javier Bardem interpreta Blanco, il carismatico e manipolatore proprietario di una fabbrica di bilance industriali in una cittadina spagnola.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Capo Perfetto stasera su Rai 3, trama e cast del film con Javier Bardem Notizie correlate Leggi anche: The Whale: trama, cast e durata del film con Brendan Fraser stasera su Rai 3 La Belva stasera in TV su Rai 4: trama, cast e curiosità del film con Fabrizio GifuniUn appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d'azione "sporco" e viscerale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I film da vedere in tv dal 13 al 19 aprile 2026; Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 18 aprile 2026; Guida tv sabato 18 aprile 2026: cosa vedere stasera in tv?; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese. Il Capo Perfetto stasera su Rai 3, trama e cast del film con Javier BardemBlanco è il carismatico proprietario di un'azienda produttrice di bilance industriali. Ecco cosa c'è da sapere sul film che ha dominato i premi Goya 2022 conquistando sei statuette inclusa quella per ... movieplayer.it Il capo perfetto: trama, cast e streaming del film su Rai 3Il capo perfetto: trama, cast e streaming del film in onda stasera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Tutte le info ... tpi.it Radiocorriere Tv. . Cosa si è disposti a fare per essere IL CAPO PERFETTO Una divertente dark comedy sul mondo del lavoro con Javier Bardem in prima serata #Rai3. #ilcapoperfetto #JavierBardem #cinemaintv #RadiocorriereTv facebook 1^Tv - Alle 21.20 "Il capo perfetto" di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem, Almudena Amor, Rafa Castejón | Julio Blanco, proprietario di un'azienda che produce bilance industriali, vuole far colpo su una commissione governativa per ottenere un pre x.com