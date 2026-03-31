Le pagelle di Bosnia-Italia | i migliori e i peggiori della finale playoff

Nella partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, l’Italia è uscita sconfitta contro la Bosnia, con un punteggio di 4-1 dopo i calci di rigore. L’Italia era passata in vantaggio al 15’ grazie a Moise Kean, ma ha poi dovuto giocare in dieci uomini dopo l’espulsione di Bastoni. La gara si è conclusa con la squadra avversaria che ha prevalso nei tiri dagli undici metri.

L’Italia perde contro la Bosnia (4-1) dopo i calci di rigore e deve rinunciare ai Mondiali 2026. Gli Azzurri passano in vantaggio al 15’ con Moise Kean poi restano in dieci uomini per l’espulsione di Bastoni. Tanta sofferenza per la Nazionale, che prova a resistere all’assedio bosniaco. Al 79’ arriva il pareggio di Tabakovic che porta la partita all’extra-time. Decisivi i rigori. Sbagliano Pio Esposito e Cristante. La Bosnia invece è infallibile. Italia. Gianluigi Donnarumma 7.5 - Guida la difesa con personalità e si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Tiene a galla la Nazionale con numerosi interventi decisivi. Si arrende solo sul gol di Tabakovic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le pagelle di Bosnia-Italia: i migliori e i peggiori della finale playoff Articoli correlati Le pagelle di Italia-Irlanda del Nord: i migliori e i peggiori della semifinale playoffL’Italia supera 2-0 l’Irlanda del Nord e conquista finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Bosnia Italia, cosa filtra sulla titolarità di Locatelli nella finale playoff. Le ultime notizie sul capitano della Juventusdi Redazione JuventusNews24Bosnia Italia, cosa filtra sulla titolarità di Locatelli nella finale playoff in programma domani sera. Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Tutto quello che riguarda su Le pagelle di Bosnia Italia i migliori... Temi più discussi: Bosnia-Italia: probabili formazioni, quando e dove vederla; Italia, attenta alla Bosnia: stadio piccolo, squadra giovane e Dzeko. Ma l’Italia ha già vinto a Zenica; Il Galles scappa, la Bosnia lo riprende e lo fredda ai rigori: Italia, c'è lo stadio-fortino di Zenica; Bosnia - Italia, probabili formazioni: con Donnarumma, Esposito e Politano è CantaNapoli. L'Italia perde ai rigori contro la Bosnia e non va ai Mondiali. Le pagelle: Gattuso non ha colpe (6,5), disastro Bastoni (4). Dimarco irriconoscibile (5)Per l'Italia continua la maledizione del Mondiale di calcio. Allo stadio di Zenica la Bosnia conquista ai rigori la qualificazione ai Mondiali 2026. Azzurri fuori per la terza edizione ... leggo.it Le pagelle di Bosnia-Italia: i migliori e i peggiori della finale playoffDonnarumma (7.5) tiene in piedi gli Azzurri. Bastoni (4) rovina il match con l’espulsione. Nella Bosnia brillano Memic e Bajraktarevic ... ilgiornale.it Live Bosnia-Italia 1-1 dopo i primi 90 minuti: a Zenica si va ai supplementari - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com