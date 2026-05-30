Le pagelle di Psg-Arsenal | i migliori e i peggiori della finale di Champions

Notizia in breve

Il Paris Saint-Germain ha battuto l’Arsenal 4-3 nella finale di Champions League giocata a Budapest, conquistando il titolo. La partita si è conclusa con il PSG che ha prevalso sugli avversari in una gara ricca di gol. La vittoria ha portato il club alla conquista della competizione europea. La finale si è svolta davanti a un pubblico presente alla Puskas Arena, con entrambe le squadre che hanno mostrato un gioco intenso e combattuto.