Le pagelle di Psg-Arsenal | i migliori e i peggiori della finale di Champions

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Paris Saint-Germain ha battuto l’Arsenal 4-3 nella finale di Champions League giocata a Budapest, conquistando il titolo. La partita si è conclusa con il PSG che ha prevalso sugli avversari in una gara ricca di gol. La vittoria ha portato il club alla conquista della competizione europea. La finale si è svolta davanti a un pubblico presente alla Puskas Arena, con entrambe le squadre che hanno mostrato un gioco intenso e combattuto.

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Il Paris-Saint Germain vince 4-3 contro l’ Arsenal e conquista la Champions League alla Puskas Arena di Budapest. Si tratta del secondo successo consecutivo per il club francese, che solleva il quinto trofeo della stagione. Al 6’ l’Arsenal passa in vantaggio grazie ad un gol di Kai Havertz. Il Psg prende in mano le redini della partita ma non riesce a trovare varchi nel muro difensivo dei Gunners. Al 69’ pareggia i conti Ousmane Dembélé su calcio di rigore. I supplementari non bastano per decretare un vincitore, si va ai rigori. Calcia fuori Eze, subito dopo sbaglia Nuno Mendes. All’ultimo rigore della serie il difensore brasiliano Gabriel manda alle stelle, regalando la Champions al Psg. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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