Donald Trump ha dichiarato che il Golfo di Hormuz deve essere liberato immediatamente e ha promesso di distruggere l'uranio. Le sue parole sono state pronunciate nel contesto delle trattative tra Stati Uniti e Iran, focalizzate sulla proroga del cessate il fuoco e sul nucleare. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui metodi specifici delle azioni indicate. La situazione rimane tesa, con nessuna conferma ufficiale di accordi o decisioni concrete.

The Donald nella Situation room per una decisione. Teheran: "I suoi commenti mix di verità e menzogne" Donald Trump tiene alta la suspense sul destino dell'accordo tra Usa e Iran per prorogare il cessate il fuoco e negoziare sul nucleare. «Mi riunisco ora nella Situation Room per prendere una decisione definitiva», fa sapere il presidente americano su Truth nella mattinata di ieri, dopo che giovedì sera il vice JD Vance ha parlato di «molti progressi» da parte dei negoziatori, ma che il tycoon non era ancora pronto a dare il via libera. «È difficile dire esattamente quando, o se, firmerà il memorandum. Non posso garantire che ci arriveremo, ma allo stato sono abbastanza fiducioso», ha avvertito Vance. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le ore cruciali di Trump. "Hormuz liberato subito. Distruggeremo l’uranio"

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