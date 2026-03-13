Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco all’isola di Kharg, secondo quanto comunicato dal Comando Centrale statunitense, che ha descritto l’operazione come uno dei raid aerei più potenti nella regione. Nelle ore precedenti, l’ex presidente ha minacciato l’Iran di distruggere le infrastrutture petrolifere o di agire in modo deciso se l’Iran non liberasse lo Stretto di Hormuz.

«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all'occhiello dell'Iran: l'isola di Kharg». Lo riferisce Donald Trump con un post su Truth, in merito all'isola da cui transita circa l'80% dell'export petrolifero di Teheran, finora risparmiata dagli attacchi. «Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto. Tuttavia, per senso di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere presenti sull'isola.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: «L'Iran liberi Hormuz o distruggeremo le infrastrutture petrolifere»

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