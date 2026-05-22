Trump | Prenderemo noi l’uranio e lo distruggeremo

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che il paese si occuperà di recuperare le scorte di uranio altamente arricchito presenti in Iran, affermando che saranno distrutte. La dichiarazione arriva nonostante le affermazioni di Teheran, secondo cui quel materiale non verrà consegnato o consegnato a nessuno. La questione riguarda il controllo e la gestione di risorse nucleari che coinvolgono entrambe le nazioni, in un momento di tensione tra i due governi.

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