Trump | Prenderemo noi l’uranio e lo distruggeremo
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che il paese si occuperà di recuperare le scorte di uranio altamente arricchito presenti in Iran, affermando che saranno distrutte. La dichiarazione arriva nonostante le affermazioni di Teheran, secondo cui quel materiale non verrà consegnato o consegnato a nessuno. La questione riguarda il controllo e la gestione di risorse nucleari che coinvolgono entrambe le nazioni, in un momento di tensione tra i due governi.
Il Presidente Donald Trump ha promesso giovedì che gli Stati Uniti recupereranno infine le scorte di uranio altamente arricchito dell’Iran, nonostante le dichiarazioni di Teheran secondo cui il materiale non sarà consegnato. Il presidente Donald Trump ha dichiarato: “Ce lo prenderemo da soli e probabilmente lo distruggeremo dopo averlo preso, perchè a noi non serve”, ha detto parlando con i giornalisti. “Ma non permetteremo che loro ce l’abbiano”, ha aggiunto.Il recupero dell’uranio rientra nell’obiettivo centrale della strategia di Trump contro l’Iran: impedire a Teheran di sviluppare un’arma nucleare. Un alto funzionario iraniano, parlando... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Trump sur luranium iranien : « Nous le prendrons… puis nous le détruirons »
Sullo stesso argomento
Trump: «Prenderemo l’uranio iraniano». Teheran respinge la proposta Usa per la pace – La direttaNel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha respinto la proposta degli Usa per la fine della guerra mettendo in...
Trump avvisa l'Iran: "Accordo o distruggeremo Kharg". La Spagna chiude lo spazio aereo agli Usa"Gli Stati Uniti d'America stanno conducendo trattative serie con un nuovo regime, più razionale, per porre fine alle nostre operazioni militari in...
GIORNO DI GUERRA — 19, 20 e 21 maggio 2026 OTTANTUNESIMO, OTTANTADUESIMO E OTTANTATREESIMO GIORNO — LA LETTERA DI INTENTI. KHAMENEI DICE NO ALL’URANIO ALL’ESTERO. TRUMP: CE LO PRENDEREMO DA SOLI. Ottantatr facebook
Ultime notizie | Ultim’ora oggi guerra in Iran, Usa pronti all’azione, Trump: Ci prendiamo l’uranioUltime notizie, ultim'ora oggi guerra in Iran: tornano fortemente le voci di un possibile intervento americano Usa in Medio Oriente ... ilsussidiario.net
Guerra in Iran, la diretta | Trump: L’uranio di Teheran lo prenderemo noi e lo distruggeremo. La guerra finirà prestoIl presidente americano parla di fasi finali del conflitto mentre l’Iran studia la lista di osservazione inviata da Washington. A fine mese nuovo round di trattative nella capitale del Pakistan: att ... milanofinanza.it