le nazionali cinque i calciatori impegnati con le selezioni

Cinque calciatori sono impegnati con le rispettive nazionali, nonostante la fine di maggio coincida con le ferie di fine stagione per molti. Questa situazione riguarda solo i giocatori convocati dalle selezioni nazionali, che devono rinunciare alle vacanze per rappresentare le proprie nazioni. La presenza di questi calciatori in Nazionale si sovrappone alle consuete pause post-stagionali, creando un contrasto tra impegni internazionali e riposo.

Fine maggio. Una data che coincide, nel calendario dei calciatori, alle ferie di fine stagione. Quantomeno, una regola che vale per tutti, tranne che per quelli convocati dalle rispettive nazionali. E sono cinque i calciatori del Pisa attualmente impegnati con le proprie selezioni. Due i nigeriani, Durosinmi e Akinsanmiro. Martedì sera, a Londra, l’attaccante è sceso in campo, per la prima volta con la maglia della nazionale africana, nel corso della partita vinta contro lo Zimbawe, subentrando al 66esimo minuto a Moffi. Il centrocampista del Pisa, invece, è rimasto in tribuna. I due torneranno in campo questa sera, sempre nella capitale inglese, alle 20:30 ora locale per sfidare la Giamaica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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