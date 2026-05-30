Le nazionali Cinque i calciatori impegnati con le selezioni

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cinque calciatori sono impegnati con le rispettive nazionali, nonostante la fine di maggio coincida con le ferie di fine stagione per molti. Questa situazione riguarda solo i giocatori convocati dalle selezioni nazionali, che devono rinunciare alle vacanze per rappresentare le proprie nazioni. La presenza di questi calciatori in Nazionale si sovrappone alle consuete pause post-stagionali, creando un contrasto tra impegni internazionali e riposo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fine maggio. Una data che coincide, nel calendario dei calciatori, alle ferie di fine stagione. Quantomeno, una regola che vale per tutti, tranne che per quelli convocati dalle rispettive nazionali. E sono cinque i calciatori del Pisa attualmente impegnati con le proprie selezioni. Due i nigeriani, Durosinmi e Akinsanmiro. Martedì sera, a Londra, l’attaccante è sceso in campo, per la prima volta con la maglia della nazionale africana, nel corso della partita vinta contro lo Zimbawe, subentrando al 66esimo minuto a Moffi. Il centrocampista del Pisa, invece, è rimasto in tribuna. I due torneranno in campo questa sera, sempre nella capitale inglese, alle 20:30 ora locale per sfidare la Giamaica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le nazionali cinque i calciatori impegnati con le selezioni
© Sport.quotidiano.net - Le nazionali. Cinque i calciatori impegnati con le selezioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roma, arriva l’ultima sosta: ecco tutti i romanisti impegnati con le nazionali

Regione, impegnati 19 milioni a marzo per le persone con disabilità gravissimaA marzo 2026, la regione ha destinato più di 19 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima, destinando questa cifra al...

Argomenti più discussi: AVVISO Cinque Terre Card: manutenzione temporanea sito di vendita; Mondiali, le 5 nazionali di calcio che si ribellano alla Uefa: Così la riforma delle qualificazioni ci taglia fuori. Cosa cambia dal 2028; La giornata speciale, a tinte azzurre, dei ragazzi della squadra di calcio a cinque inclusivo; Chi ha vinto più mondiali di calcio: l'albo d'oro.

le nazionali cinque iNazionale, i convocati di Baldini: cinque i genovesi sceltiNazionale, i convocati di Baldini: cinque i genovesi scelti ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web