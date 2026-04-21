Regione impegnati 19 milioni a marzo per le persone con disabilità gravissima

A marzo 2026, la regione ha destinato più di 19 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità gravissima, destinando questa cifra al pagamento del beneficio economico previsto per quel mese. La decisione riguarda l’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, che ha approvato l’impegno di fondi specifici a favore di questa categoria. La somma è stata destinata esclusivamente alle esigenze di pagamento di marzo 2026.

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di marzo 2026. La somma coprirà anche il budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sicilia, oltre 20 milioni dalla Regione per le persone con disabilità gravissimaABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziate risorse per sostenere i cittadini più fragili La Regione ha destinato oltre 20 milioni di euro a sostegno delle... Politiche sociali, dalla Regione 20 milioni per le persone con disabilità gravissimaOltre 20 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità... Una raccolta di contenuti Si parla di: Arletti-Pulitanò (FdI): Giunta chiarisca ragioni del ritardo nell’applicazione dell’indennità di Pronto soccorso. Politiche sociali, impegnati 19 milioni a marzo per le persone con disabilità gravissimaL'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese ... ilsicilia.it Politiche sociali, 19 mln di euro dalla Regione per le persone con disabilità gravissimaOltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima. Sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per il pagamento del beneficio ... siracusaoggi.it