Roma arriva l’ultima sosta | ecco tutti i romanisti impegnati con le nazionali

Da sololaroma.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma vince col Lecce seppur tra mille difficoltà e si riporta a pari punti con la Juventus, riaccendendo almeno una flebile speranza per la qualificazione in Champions League. Ora, il campionato resterà fermo per due settimane a causa degli impegni delle Nazionali, in un frangente in cui la selezione italiana si gioca le ultime chance per la partecipazione ai prossimi mondiali. Da Ndicka a Wesley, passando per Ziolkowski: ecco i romanisti che risponderanno presente alle chiamate delle rispettive nazionali. I romanisti convocati. Iniziamo, ovviamente, dall’ Italia. La squadra di Gattuso riceverà l’Irlanda del Nord al Gewiss Stadium di Bergamo nella sfida valevole per il primo turno degli spareggi mondiali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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