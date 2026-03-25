Carnesecchi Atalanta la mossa della Dea che allontana la Juve | rinnovo sempre più vicino?
Marco Carnesecchi, portiere nato nel 2000 e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, si è affermato come protagonista del reparto difensivo della squadra bergamasca. In vista del mercato, si parla di un possibile rinnovo del contratto che potrebbe prolungare la sua permanenza in nerazzurro. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di diverse società, tra cui la Juventus.
Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo Calhanoglu svela: «Così sono diventato regista, Chivu dà opportunità a tutti! Vi racconto il passaggio dal Milan all’Inter, c’era anche la Juve!» Mercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku. Cosa sta succedendo davvero Leao Milan, il retroscena da Milanello: dal no alla chiamata... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Tutto quello che riguarda Carnesecchi Atalanta
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