Carnesecchi Atalanta la mossa della Dea che allontana la Juve | rinnovo sempre più vicino?

Marco Carnesecchi, portiere nato nel 2000 e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, si è affermato come protagonista del reparto difensivo della squadra bergamasca. In vista del mercato, si parla di un possibile rinnovo del contratto che potrebbe prolungare la sua permanenza in nerazzurro. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di diverse società, tra cui la Juventus.