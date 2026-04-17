Rubano la carrozzina a una giovane prof di filosofia l' appello | Non voglio soldi aiutatemi a trovarla

Una giovane insegnante di filosofia residente a Milano ha pubblicato un appello online per chiedere aiuto nel ritrovare la sua carrozzina, che è stata rubata. La donna, che vive con disabilità, ha espresso chiaramente di non desiderare denaro, ma di voler soltanto recuperare il suo ausilio. La richiesta di assistenza è stata condivisa sui social network, attirando l’attenzione di chi può fornire informazioni utili.

“Mi hanno rubato la carrozzina. Aiutatemi a trovarla”. È l'appello di Valeria, una ragazza con disabilità che abita a Milano dove insegna filosofia. Ieri, 16 aprile, Valeria è scesa nell'androne del palazzo dove lascia la sua carrozzina solitamente, ma lì il suo mezzo essenziale per gli.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate L’appello di Valeria, 27 anni: “Mi hanno rubato la carrozzina nell’androne del palazzo, e ora come faccio? Aiutatemi a ritrovarla”Milano, 17 aprile 2026 – “Questa mattina mi è stata rubata la carrozzina, aiutatemi a ritrovarla. La denuncia di Valeria: "Mi hanno rubato la carrozzina, aiutatemi"L'appello della giovane pugliese che insegna Filosofia a Milano: "Si trovava nell'androne, ora non so come fare. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Le rubano una carrozzina a Milano, l'appello di una ragazza di Barletta; Barletta, auto si ribalta sulla SS93: un ferito; A Barletta il funerale popolare per rendere omaggio a Jacopo Musci; Progetto Icaro: la Polizia di stato della BAT incontra gli studenti dell’Istituto Archimede di Barletta. Le rubano una carrozzina a Milano, l'appello di una ragazza di BarlettaUna carrozzina indispensabile per spostarsi, per lavorare e per vivere nel quotidiano, un furto che lascia con l'amaro in bocca. È la disavventura di Valeria, una ragazza diversamente abile di Barlett ... barlettaviva.it Rubano ha poi affrontato anche il tema dell’attualità giudiziaria, facendo riferimento al caso Santamaria e al recente arresto per concussione. “Si tratta di un passo avanti importante – ha dichiarato – che conferma la necessità di proseguire lungo un percorso i facebook Rubano tutto al pianista rosa di Roma, poi la sorpresa: "La moglie di un celebre compositore mi ha cambiato la giornata" ift.tt/aFj3st0 x.com