L’attuale stagione della squadra continua a essere segnata da risultati deludenti e problemi interni che sembrano ripetersi di anno in anno. Le difficoltà in campo si accompagnano a tensioni tra giocatori e staff, mentre i tifosi assistono a una serie di sconfitte che si susseguono senza interruzioni. La situazione sembra rimanere stagnante, con poche prospettive di miglioramento nel breve termine e una discussione aperta sulla gestione della squadra.

Osservando l’ennesima stagione scivolare sul crinale dello psicodramma – non tanto per la classifica, che potrebbe anche essere coerente col valore complessivo della squadra, quanto per il clima surreale che si è creato intorno ad essa – i Friedkin si staranno chiedendo dove hanno sbagliato questa volta. Avevano fatto le cose per bene, o così sembrava. Avevano preso un uomo di calcio, romanista, ascoltato e rispettato dalla piazza, come cinghia di trasmissione di una società che in passato era stata accusata di essere gestita da asettici manager stranieri o azzeccagarbugli senza scrupoli. Avevano ingaggiato uno dei migliori tecnici italiani sul mercato, l’uomo giusto per aprire un ciclo, spettacolare e magari vincente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polveriera As Roma: una squadra eternamente votata all’autosabotaggio

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