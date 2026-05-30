B uone notizie per le signore di una certa età. Che tingono i capelli per non sembrare nonne, affollano i corsi di aggiornamento per non rimanere indietro, sono passate dalla macchina da scrivere al pc, dal fax allo smartphone e sull’AI si sono dette, tra sé e sé per non farsi scoprire, “bah.”, rallegrandosi di avere vissuto la parte più gloriosa della vita in era predigitale. Che hanno visto ristrutturazioni e cambi di proprietà, tranelli d’ufficio e colpi bassi, pettegolezzi piccanti e colleghi dalle mani lunghe, promozioni un po’ meritate e un po’ no. Ma sono ancora lì, a quella scrivania che ha dato senso, appartenenza, stipendio. Donne dell’anno 2025: chi ha lasciato un segno secondo il Time X Leggi anche › Le 50 donne over 50 che stanno cambiando il mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le donne “senior” interpretano con lucidità e concretezza la società, perché ne vivono le difficoltà sulla propria pelle

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