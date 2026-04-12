La menopausa rappresenta una fase naturale nella vita delle donne, ma molte affrontano ancora incertezza e timore riguardo ai sintomi e ai cambiamenti che comporta. Nonostante la sua normalità, alcune donne trovano difficile capire come gestire i disturbi o riprendere il senso di sé dopo questo periodo. Abbiamo approfondito la questione con una ginecologa e una filosofa, evidenziando come la comunicazione medica spesso non sia abbastanza chiara sui rischi e sulle possibili terapie.

A ncora tante donne sono spaventate dalla menopausa, benché sia un evento naturale. «Lamentano che i ginecologi non spiegano gli effetti del crollo ormonale, o lo fanno con poca chiarezza, e che spesso non illustrano le opzioni terapeutiche per evitarli. Sapere cosa succede al proprio corpo è fondamentale per affrontare la menopausa con serenità». Come affrontare la menopausa: i 5 consigli di Naomi Watts X Leggi anche › Menopausa: perché rivolgersi a centri dedicati. L’intervista alla ginecologa del San Raffaele Sulla scorta di questa constatazione, Raffaela Di Pace, ginecologa e sessuologa clinica all’ospedale San Giuseppe di Milano, esperta di fisiopatologia della menopausa, ha deciso di aiutare le donne scrivendo Menopausa in salute (edito da Sonzogno e parte della collana Scienze per la vita ideata e diretta da Eliana Liotta ).🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È una tappa fisiologica nella vita delle donne. Eppure, molte ancora non sanno come superare i sintomi, né come ritrovare la propria identità dopo questo periodo di cambiamento. Ne abbiamo parlato con una ginecologa e con una filosofa

Né scuola né vaccini per due bimbi in una comunità nel bosco, portati via con le madriDa tempo abitavano in un casolare umido e in stato di abbandono a Gibilmanna, tra Cefalù e le Madonie.

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