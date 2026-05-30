Le vendite di vino sono in diminuzione, mentre le visite alle cantine italiane sono in aumento. Questi numeri mostrano che sempre più persone entrano nei vigneti e negli stabilimenti non solo per assaggiare, ma anche per conoscere il territorio e l’identità del luogo. La tendenza indica un interesse crescente verso l’esperienza e la cultura legata al vino, oltre alla semplice consumazione.

Vendite di vino in calo, visite in cantina in crescita. Bastano questi due numeri, accostati, per capire che chi varca il cancello di un’azienda vitivinicola oggi non sempre lo fa per cercare un calice. Il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2025, curato per il nono anno consecutivo da Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico, fotografa un mercato globale stimato in 11,5 miliardi di dollari, che secondo le proiezioni Grand View Research potrebbe superare i quaranta miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita medio del 19,9 per cento annuo. L’Italia parte da una reputazione solida: cibo e vino sono la prima associazione che i turisti stranieri fanno col Paese, con una media del quarantacinque per cento e picchi del cinquantacinque per cento fra svizzeri, austriaci e tedeschi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le cantine italiane crescono dove al vino si aggiunge l’identità del luogo

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