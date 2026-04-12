La nuova Romagna del gusto parla sempre più riminese. Succede con "Ecco una bella brigata", il progetto ideato da Fausto Fratti che mette insieme tre giovani coppie della ristorazione e sei vignaioli in un percorso itinerante fra cucina, vino e territorio, con tre serate di primavera pensate come uno “Spessore” diffuso nel cuore della Romagna. Un’iniziativa che guarda al futuro, ma che trova nella provincia di Rimini una delle sue anime più forti e riconoscibili. Se i tre appuntamenti toccheranno Borgo Tossignano, Castrocaro Terme e San Mauro Pascoli, è infatti il Riminese a presentarsi con una pattuglia di produttori capace di dare spessore e identità al progetto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini brinda al futuro del vino. Cantine e produttori si raccontano

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