Salute Casasco | Aspettativa di vita i medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale

Gli specialisti in Medicina dello Sport hanno chiesto un ruolo più attivo nel dibattito istituzionale riguardante i parametri che regolano il sistema sociale. Secondo alcuni rappresentanti, i medici sportivi devono contribuire alle decisioni in materia di salute e aspettativa di vita, portando la loro esperienza nelle discussioni che coinvolgono le politiche pubbliche e le normative di settore.

Gli specialisti in Medicina dello Sport rivendicano un ruolo all’interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri che regolano il sistema sociale. Lo ha detto il Presidente Maurizio Casasco aprendo a Roma i lavori del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. “Età biologica, età anagrafica non è solo il titolo del congresso, che ha chiamato la presenza di 3.200 medici. Si tratta della modalità attraverso la quale valutare la capacità funzionale, oltre ai parametri clinici, per stabilire quella che è l’età biologica delle persone. Oggi, con l’invecchiamento della vita a tre ore al giorno, dobbiamo pensare a stabilire tutti i parametri del sistema sociale, dalle pensioni ai mutui, proprio attraverso questo parametro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salute, Casasco: “Aspettativa di vita, i medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale” Articoli correlati Aspettativa di vita, Casasco: “I medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale”Gli specialisti in Medicina dello Sport rivendicano un ruolo all’interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri che regolano il... Casasco: "La medicina dello sport abbia un ruolo nel dibattito istituzionale"Si è aperto a Roma, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, il 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana,... Tutto quello che riguarda Salute Casasco Aspettativa di vita i... Temi più discussi: Salute, Casasco: Aspettativa di vita, i medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale; Aspettativa di vita, Casasco I medici sportivi contribuiscano al dibattito; Casasco: Aspettativa di vita: medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale; Roma, al via 38esimo congresso della Federazione medico sportiva. Salute, Casasco: Aspettativa di vita, i medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale(LaPresse) Gli specialisti in Medicina dello Sport rivendicano un ruolo all’interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri ... stream24.ilsole24ore.com Sport: aspettativa di vita, Casasco 'medici sportivi contribuiscano al dibattito'Gli specialisti in medicina dello sport rivendicano un ruolo all'interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri che regolano il sistema sociale. (ANSA) ... ansa.it Interessante pezzo di #fubini” gli italiani del presente e del futuro devono anche ripensare il ruolo della società delle persone di oltre 65 anni a partir da come li si chiama.. ruolo più attivo per chi ha più di 65anni ed è in buona salute con un’ampia aspettativa d x.com "C'è tanta aspettativa su di loro, è una grande nazione ma non dobbiamo pensare alla posta in palio, non dobbiamo essere intimoriti. La pressione di essere commissario tecnico dell'Italia rispetto a essere quello dell'Irlanda del Nord è totalmente diversa, prov - facebook.com facebook