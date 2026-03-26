Aspettativa di vita Casasco | I medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale

Gli specialisti in Medicina dello Sport hanno richiesto un coinvolgimento più attivo nel dibattito istituzionale che definisce i parametri del sistema sociale. Secondo alcuni rappresentanti del settore, i medici sportivi devono contribuire alle decisioni che riguardano l’aspettativa di vita e le politiche sanitarie. La richiesta si inserisce in un contesto di confronto tra professionisti e istituzioni per un ruolo più presente nelle scelte pubbliche.

Gli specialisti in Medicina dello Sport rivendicano un ruolo all’interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri che regolano il sistema sociale. Lo ha detto il Presidente Maurizio Casasco aprendo a Roma i lavori del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. “Età biologica, età anagrafica non è solo il titolo del congresso, che ha chiamato la presenza di 3.200 medici. Si tratta della modalità attraverso la quale valutare la capacità funzionale, oltre ai parametri clinici, per stabilire quella che è l’età biologica delle persone. Oggi, con l’invecchiamento della vita a tre ore al giorno, dobbiamo pensare a stabilire tutti i parametri del sistema sociale, dalle pensioni ai mutui, proprio attraverso questo parametro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aspettativa di vita, Casasco: “I medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionale” Articoli correlati Casasco: "La medicina dello sport abbia un ruolo nel dibattito istituzionale"Si è aperto a Roma, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, il 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana,... Leggi anche: Un film e un dibattito sul fine vita con l’ordine dei medici di Firenze Una selezione di notizie su Aspettativa di vita Casasco I medici... Temi più discussi: Roma, al via 38esimo congresso della Federazione medico sportiva; Fmsi, a Roma il 38° Congresso Nazionale; Immobiliare, Facchetti (Dove.it): Importante liberare dalla parte burocratica gli agenti. Casasco: Aspettativa di vita: medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionaleAperto a Roma il 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. Il Presidente: Non si può fare a meno delle specialità di medicina dello sport, da noi i parametri scientifici a f ... msn.com Aspettativa di vita, Casasco: I medici sportivi devono contribuire al dibattito istituzionaleGli specialisti in Medicina dello Sport rivendicano un ruolo all’interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri che regolano il sistema ... lapresse.it "C'è tanta aspettativa su di loro, è una grande nazione ma non dobbiamo pensare alla posta in palio, non dobbiamo essere intimoriti. La pressione di essere commissario tecnico dell'Italia rispetto a essere quello dell'Irlanda del Nord è totalmente diversa, prov - facebook.com facebook Csm verso il no all'aspettativa di Emiliano per il ruolo di consigliere giuridico x.com