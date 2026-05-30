Le atlete del ciclismo femminile condividono sui social media dettagli su ciclo mestruale, peso e salute mentale. I loro profili mostrano come il professionismo abbia portato a discussioni più aperte su questi temi. Non si tratta più di argomenti nascosti, ma di aspetti gestiti con il supporto di team specializzati. La presenza di queste conversazioni indica un’evoluzione nel modo in cui le atlete affrontano la loro preparazione e il benessere personale.

B asta scorrere i loro profili social per capire quanto il ciclismo femminile abbia ormai assorbito i codici del professionismo. Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma-Phinney, Demi Vollering, Lorena Wiebes, Marlen Reusser e Anna Van der Breggen – solo per citare le sei “regine” europee de l Giro d’Italia Women 2026, dal 30 maggio al 7 giugno – pubblicano tutte le stesse immagini: biciclette ultraleggere, caschi aerodinamici, occhiali a specchio, guanti tecnici. I loro sono pieni di fatica e disciplina, senza spazio per altro. Niente vacanze ostentate,party o red carpet: tutto gira intorno alle due ruote, al corpo, alla preparazione, ai chilometri macinati per vincere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le atlete vengono seguite da team con cui discutono di ciclo, peso e salute mentale

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