Il Festival della salute mentale si svolgerà nuovamente ad aprile, offrendo una serie di eventi tra incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni e conferenze. La manifestazione si propone di sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé stessi, delle persone intorno a noi e degli ambienti in cui viviamo, coinvolgendo diverse forme di espressione e partecipazione. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà in vari momenti e location della città.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo. È questa la proposta della terza edizione del Festival della salute mentale, che quest’anno si svolgerà dal 15 al 22 aprile diffondendosi ancora di più sul territorio: sono infatti previsti eventi non solo ad Arezzo e in Valdarno ma anche in Casentino, con il coinvolgimento di nuovi enti pubblici che hanno deciso di collaborare alla rassegna organizzata da Università di Siena e Usl Toscana sud est. Tra i partner, oltre a Comune di Arezzo e Conferenza dei sindaci del Valdarno, si aggiungono infatti l’Unione dei Comuni montani del Casentino, i comuni di Bibbiena e Subbiano e l’Ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo

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