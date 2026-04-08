Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé degli altri dei luoghi in cui viviamo
Il Festival della salute mentale si svolgerà nuovamente ad aprile, offrendo una serie di eventi tra incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni e conferenze. La manifestazione si propone di sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura di sé stessi, delle persone intorno a noi e degli ambienti in cui viviamo, coinvolgendo diverse forme di espressione e partecipazione. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà in vari momenti e location della città.
Arezzo, 8 aprile 2026 – Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo. È questa la proposta della terza edizione del Festival della salute mentale, che quest’anno si svolgerà dal 15 al 22 aprile diffondendosi ancora di più sul territorio: sono infatti previsti eventi non solo ad Arezzo e in Valdarno ma anche in Casentino, con il coinvolgimento di nuovi enti pubblici che hanno deciso di collaborare alla rassegna organizzata da Università di Siena e Usl Toscana sud est. Tra i partner, oltre a Comune di Arezzo e Conferenza dei sindaci del Valdarno, si aggiungono infatti l’Unione dei Comuni montani del Casentino, i comuni di Bibbiena e Subbiano e l’Ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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