Ciclo irregolare PCOS difficoltà a concepire e cali di energia | il ruolo dell’eccesso di peso nella salute femminile dall’età fertile alla menopausa
Molte donne affrontano cambiamenti nel ciclo mestruale, sensazioni di stanchezza persistente e difficoltà a concepire. Questi sintomi possono essere associati a condizioni come il ciclo irregolare e il PCOS. L’eccesso di peso viene spesso considerato un fattore che può influire sulla salute femminile, dalla fase fertile fino alla menopausa. La relazione tra peso corporeo e vari aspetti della salute riproduttiva viene studiata da tempo.
Cambiamenti del ciclo, stanchezza persistente o difficoltà a concepire sono segnali comuni nella vita di molte donne. Capire il legame tra metabolismo, peso ed equilibrio ormonale può aiutare a interpretarli correttamente e a proteggere la propria salute.🔗 Leggi su Fanpage.it
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