Ciclo irregolare PCOS difficoltà a concepire e cali di energia | il ruolo dell’eccesso di peso nella salute femminile dall’età fertile alla menopausa

Molte donne affrontano cambiamenti nel ciclo mestruale, sensazioni di stanchezza persistente e difficoltà a concepire. Questi sintomi possono essere associati a condizioni come il ciclo irregolare e il PCOS. L’eccesso di peso viene spesso considerato un fattore che può influire sulla salute femminile, dalla fase fertile fino alla menopausa. La relazione tra peso corporeo e vari aspetti della salute riproduttiva viene studiata da tempo.