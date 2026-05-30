Cornacchie attaccano l’uomo per difendere i pullli e Milano 3 viene paragonta a Bodega Bay, la piccola cittadina costiera della California dove Alfred Hitchcock ambientò “Gli Uccelli“. Il ripetersi degli attacchi di corvi e cornacchie ai passanti preoccupa le istituzioni che sono intervenute: in campo polizia locale e Lipu dopo che alcune cornacchie hanno attaccato i passanti per difendere un pullo caduto dal nido. La polizia locale ha transennato l’area e, d’accordo con la polizia provinciale, ha recuperato il piccolo volatile affidandolo alla Lipu. Sui canali social dedicati a Milano 3, però, sono diverse le persone che raccontano di essere rimaste ferite, seppur lievemente, dalle beccate delle cornacchie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le aggressioni delle cornacchie. Allarme dei cittadini di Milano 3

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Milano, arrestati minori per aggressione con armi a due ragazzi

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Corvi e cornacchie attaccano i passanti, allarme a Milano 3: Come nel film di HitchcockAttacchi nei pressi dei nidi per difendere i piccoli: intervento di polizia locale e Lipu a Basiglio. Transennate le aree a rischio mentre sui social si ironizza: Sembra il remake de Gli Uccelli. msn.com

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