La Lazio ha deciso di cambiare tutto lo staff medico a causa di un numero elevato di infortuni durante la stagione. La decisione riguarda la sostituzione di tutto il team che si occupa della gestione degli infortuni e della prevenzione. La squadra ha comunicato che l’intera struttura medica è stata azzerata e sostituita con nuove figure professionali. La scelta è stata presa per cercare di migliorare la gestione degli infortuni e ridurre il numero di infortuni futuri.

Infortuni senza fine nel corso della stagione, la Lazio ha deciso! Azzerato tutto: rivoluzione completa nello staff medico. La Lazio si prepara a una vera e propria rivoluzione interna per lasciarsi alle spalle un’annata disastrosa sul piano medico?atletico. I vertici biancocelesti hanno deciso di intervenire in modo drastico dopo una stagione segnata da 53 infortuni complessivi, un numero che ha compromesso rendimento, continuità e serenità dell’intero gruppo. Come riportato da Il Messaggero, i troppi stop muscolari, le polemiche sulle tempistiche delle diagnosi e la gestione poco chiara di alcuni casi di pubalgia hanno convinto la società di Claudio Lotito a pianificare una riorganizzazione profonda dell’intera area sanitaria. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, rivoluzione totale: il caos infortuni spinge al ribaltone nell’intero staff medico

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