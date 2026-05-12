Roma-Lazio lunedì alle 20 | 45 nuovo ribaltone nel calendario | è caos in Serie A

Da calciomercato.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby romano tra Roma e Lazio, originariamente programmato in altra data, è stato spostato dalla prefettura a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. La modifica dell’orario è stata decisa in seguito a un provvedimento ufficiale e riguarda esclusivamente questa partita, che si disputerà nel rispetto del nuovo calendario stabilito dalle autorità competenti. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente alle società e alle autorità sportive.

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La prefettura ha disposto il cambio di orario del derby romano tra Roma e Lazio spostando la partita a lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Cambio di orario per Roma-Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Un cambio di programmazione che farà scoppiare di nuovo il caos in Serie A considerato il fatto che le partite delle rivali per un posto in Champions League sono in programma domenica 17 alle ore 12:30 con Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli che di disputeranno in contemporanea. Non è da escludere che i club interessati possano chiedere nuovamente un cambio di orario per poter disputare tutti in contemporanea le sfide. L'articolo proviene da CalcioMercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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