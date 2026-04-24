Claudio Ranieri si è dimesso dal ruolo di senior advisor della Roma, incarico ricoperto dal luglio 2025 con un contratto fino al 2027. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni con il tecnico Gasperini, con cui ci sono stati conflitti riguardo alle strategie di mercato e alla gestione dello staff medico. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, confermando la fine di un rapporto di lavoro iniziato circa due anni fa.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ormai, ma nelle ultime ore si è concretizzata: Claudio Ranieri, attuale senior advisor della Roma ha rassegnato le dimissioni dal ruolo dirigenziale che ricopriva dal luglio 2025, con un contratto che sarebbe dovuto durare fino al 2027. Dopo mesi di tensioni crescenti, l’ex allenatore ha formalizzato la decisione al termine di una riunione con la famiglia Friedkin, collegata dagli Stati Uniti, durante la quale sono stati discussi gli aspetti legali della separazione. Tecnicamente si tratta di dimissioni, ma la sostanza racconta una separazione amara e dolorosa per una figura da sempre legata alla Roma: da giocatore negli anni Settanta, da allenatore in tre diverse gestioni e infine da dirigente.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ranieri lascia la Roma: scontro totale con Gasperini su mercato e staff medico

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