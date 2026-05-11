Conte si congratula con l’Inter | Ha meritato lo scudetto

L’ex allenatore ha espresso parole di apprezzamento per la vittoria dello scudetto da parte della squadra. In un messaggio pubblico, ha affermato che la squadra ha meritato il titolo, senza aggiungere commenti personali o opinioni. La sua dichiarazione è arrivata dopo la fine del campionato, mentre si susseguono gli aggiornamenti sulla stagione degli nerazzurri. Nessun riferimento è stato fatto a eventuali controversie o dettagli tecnici.

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