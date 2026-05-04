Tronchetti Provera, tifoso dell’Inter, ha commentato la conquista del ventunesimo scudetto del club, sottolineando come la squadra sia stata rigenerata da Chivu. Ha anche evidenziato il contributo di Bisseck, definendolo il giocatore che lo ha sorpreso di più durante la stagione. La sua intervista si concentra sulla valutazione del percorso della squadra e sui protagonisti principali di questa vittoria.

di Alberto Petrosilli Tronchetti Provera, grande tifoso dell’Inter, ha festeggiato lo scudetto nerazzurro numero 21 esaltando il grande lavoro di Chivu. L’ Inter, che in questo lunedì 4 maggio 2026 si gode il titolo di Campione d’Italia con 82 punti, riceve il plauso di Marco Tronchetti Provera. In un’intervista rilasciata a Repubblica, lo storico dirigente ha analizzato il trionfo del 21° scudetto, esaltando il lavoro del tecnico e la solidità della società sotto la gestione Oaktree e Marotta. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Quanto sono felice? Tantissimo, soprattutto per Chivu. È stato un calciatore che ha dato molto all’Inter, era la sua prima stagione da allenatore e ci ha portato a vincere il campionato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tronchetti Provera e lo scudetto: «È l’Inter di Chivu, ha rigenerato una squadra spenta. Bisseck il calciatore che mi ha sorpreso di più»

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Tronchetti Provera: " #Chivu due volte bravo. Arbitri Nessun timore" x.com