Una volta al giorno l’orologio fermo segna l’ora giusta. Lo stesso fa Giorgia Meloni da quattro anni. Una volta al mese aspetta il cucù dell’Istat per dire che l’occupazione aumenta, la «nazione» ha messo al lavoro «tante persone» e la «destra combatte il precariato». Mica è la «sinistra» che dice e non fa. LA TRADIZIONE è stata confermata ieri. La presidente del Consiglio ha riaperto i festeggiamenti sulla rilevazione mensile degli occupati ad aprile: i dipendenti permanenti sono aumentati di 143 mila unità, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti di 64 mila. Nell’ultimo anno in Italia ci sono 269 mila occupati in più, 24,3 milioni di occupati in totale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lavoro povero, prezzi alle stelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lavoro povero: il cancro di Venezia e dell'Italia

Notizie e thread social correlati

Prezzi alle stelle, rincari su bollette e ciboNel 2025 i prezzi dei beni di prima necessità aumentano nuovamente, con bollette e alimentari che registrano rincari significativi.

Australia in blackout energetico: carburanti a secco e prezzi alle stelleL’Australia sta vivendo una grave crisi energetica causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran.

Temi più discussi: Lavoro povero, prezzi alle stelle; Istat: lavoro povero e disuguaglianze, Italia senza slancio; Il lavoro povero diventa sistema, emergenza nel terziario: oltre la metà degli occupati è precaria; Welfare e lavoro contro il militarismo.

Lavoro povero, i sindacati al governo: Fermate il decreto. Lasciate fare alle parti socialiROMA – Un fronte compatto, quasi inedito per determinazione. Al Forum di Confcommercio, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil – Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri – lanciano ... repubblica.it

Decreto Lavoro, dal salario giusto all'aumento di stipendio per i contratti scaduti fino alle novità sulle pensioni: ecco cosa prevedeProroga dei bonus sulle assunzioni di giovani, donne e nell’area Zes, che varranno solo per chi applica il salario giusto (cioè quello dei contratti ... corriereadriatico.it