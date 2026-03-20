Prezzi alle stelle rincari su bollette e cibo

Nel 2025 i prezzi dei beni di prima necessità aumentano nuovamente, con bollette e alimentari che registrano rincari significativi. L’inflazione si manifesta come una crescita costante nel corso dell’anno, influenzando i costi quotidiani delle famiglie e rendendo più difficile gestire il bilancio domestico. I rincari si fanno sentire in modo evidente, modificando le spese abituali di molte persone.

Nel 2025 i prezzi tornano a correre. E vanno alle stelle. L’inflazione si muove come una marea che cresce lentamente nel corso dell’anno, lasciando però segni evidenti nei bilanci delle famiglie. A dicembre, l’indice Foi al netto dei tabacchi registra un lieve calo dello 0,2% rispetto a novembre, mentre su base annua segna un aumento dell’1,6%, in rallentamento rispetto al +2,2% del mese precedente. Un dato che fotografa una fase di assestamento dopo mesi più dinamici. Nel complesso, il 2025 si chiude con un’ inflazione media del 2,3%, in accelerazione rispetto al +1,2% del 2024. A trainare questa crescita sono soprattutto i servizi, con aumenti marcati nei comparti legati al tempo libero e alla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prezzi alle stelle, rincari su bollette e cibo Articoli correlati Prezzi alimentari alle stelle, l’ombra della speculazione dietro i rincari da recordI prezzi alimentari sono cresciuti del 25% in quattro anni, molto più dell'inflazione generale. Leggi anche: Il Qatar blocca la produzione di gas, prezzi alle stelle (+40%): cosa succede alle bollette | Borse in rosso, a Milano 17 miliardi in fumo Trump Scheme COLLAPSES As Soaring Prices Exposed By Crushing Report Tutto quello che riguarda Prezzi alle stelle rincari su bollette... Temi più discussi: Diesel oltre i 2 euro, Roma maglia nera dei rincari: la mappa dei prezzi e i quartieri più colpiti; Agorà 2025/26 - Rincari alimentari e crisi agricola: prezzi alle stelle - 17/03/2026 - Video; Rincari anche sul diesel agricolo, il prezzo alle stelle mette a rischio le produzioni primaverili; Prezzi alle stelle, rincari su bollette e cibo. Il prezzo del carburante alle stelle, il governo taglia le accise: tutte le misure e quanto si risparmiaCaro carburante: il governo italiano interviene con il taglio delle accise. Ecco le misure prese da Giorgia Meloni ... ultimenotizieflash.com Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». I consumatori alzano il livello ... quotidianodipuglia.it Mimit, Mef e Guardia di finanza avviano controlli a tappeto sul rispetto dei prezzi dei carburanti, da oggi scatta la riduzione di 25 centesimi al litro per 20 giorni #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/19/da-oggi-il-taglio-alle-accise-ai-carbura - facebook.com facebook #Bce: rischi al rialzo su prezzi e al ribasso su Pil, tassi fermi al 2% x.com