Prezzi alle stelle rincari su bollette e cibo

Da ilrestodelcarlino.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 i prezzi dei beni di prima necessità aumentano nuovamente, con bollette e alimentari che registrano rincari significativi. L’inflazione si manifesta come una crescita costante nel corso dell’anno, influenzando i costi quotidiani delle famiglie e rendendo più difficile gestire il bilancio domestico. I rincari si fanno sentire in modo evidente, modificando le spese abituali di molte persone.

Nel 2025 i prezzi tornano a correre. E vanno alle stelle. L’inflazione si muove come una marea che cresce lentamente nel corso dell’anno, lasciando però segni evidenti nei bilanci delle famiglie. A dicembre, l’indice Foi al netto dei tabacchi registra un lieve calo dello 0,2% rispetto a novembre, mentre su base annua segna un aumento dell’1,6%, in rallentamento rispetto al +2,2% del mese precedente. Un dato che fotografa una fase di assestamento dopo mesi più dinamici. Nel complesso, il 2025 si chiude con un’ inflazione media del 2,3%, in accelerazione rispetto al +1,2% del 2024. A trainare questa crescita sono soprattutto i servizi, con aumenti marcati nei comparti legati al tempo libero e alla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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