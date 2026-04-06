L’Australia sta vivendo una grave crisi energetica causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran. La mancanza di approvvigionamenti ha portato centinaia di distributori a terminare le scorte di carburante e i prezzi dei carburanti sono aumentati significativamente. La situazione ha coinvolto diverse aree del paese, creando difficoltà per i consumatori e le attività commerciali. La crisi continua a evolversi con impatti visibili su tutto il territorio.

L’Australia affronta un’emergenza energetica senza precedenti a causa della chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran, con centinaia di distributori a secco e prezzi dei carburanti in forte ascesa. Il governo federale ha reagito attivando le riserve strategiche, riducendo le accise sul carburante e implementando un piano nazionale per la sicurezza energetica. La crisi è scattata in concomitanza con l’inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran alla fine di febbraio. Da quel momento, i costi medi della benzina e del diesel hanno subito un incremento significativo su tutto il territorio nazionale. Il quadro complessivo risulta frammentato a causa della presenza di migliaia di imprese indipendenti e della gestione differenziata operata dai vari governi statali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia in blackout energetico: carburanti a secco e prezzi alle stelle

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