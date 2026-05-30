Lavori all’aperto d’estate | Decaro firma ordinanza Ecco gli orari

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha firmato un'ordinanza che stabilisce gli orari consentiti per i lavori all'aperto durante le giornate con temperature elevate. L'obiettivo è limitare l'esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con orari specifici che variano a seconda delle condizioni climatiche. La normativa prevede restrizioni temporali per le attività svolte all'aperto, con l'intento di tutelare la salute dei lavoratori durante i mesi più caldi dell'anno.

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“Abbiamo anticipato quest’anno l’ordinanza così come ne abbiamo prorogato la validità fino al mese di settembre – spiega il presidente Decaro - perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende essere innanzitutto una tutela per i lavoratori più esposti e un incentivo a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle attività. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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