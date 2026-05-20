Frosinone estate 2026 | firmata l’ordinanza sulla musica nei locali ecco gli orari limite

Nell’estate del 2026 a Frosinone è stata emanata un’ordinanza che stabilisce gli orari entro cui si possono svolgere gli intrattenimenti musicali nei locali. Il documento, firmato dal sindaco, mira a trovare un equilibrio tra il diritto dei residenti al riposo e le esigenze delle attività commerciali e sociali della città. La misura riguarda specificamente il periodo estivo e si concentra sulla regolamentazione delle ore di musica nei locali pubblici.

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Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato l’ordinanza che disciplina gli intrattenimenti musicali nel periodo estivo, con l’obiettivo di contemperare il diritto al riposo dei residenti con le esigenze delle attività economiche e della vita sociale cittadina.Il provvedimento sarà in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Feste, ombrelloni e cani in mare: firmata la nuova ordinanza balneare per l'estate 2026Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l'ordionanza balneare 2026 dopo un confronto con le associazioni di categoria, le forze... Sicurezza, diritti e valorizzazione del personale #Firmata la pre?intesa sul #Contratto Decentrato 2026 al Comune di #Cassino : più tutele, welfare e flessibilità per tutti #CISLFP #Frosinone #Cassino #LavoroSicuro x.com