In risposta alle alte temperature e alle città con livello di allerta rosso, il presidente regionale ha firmato un'ordinanza che anticipa le restrizioni per i lavori all'aperto. Il divieto di svolgere attività in orari di massimo calore sarà in vigore prima del solito, con orari specifici stabiliti per limitare l'esposizione al sole durante le ore più calde. La misura riguarda lavori che si svolgono in spazi aperti e si applica fino a nuove disposizioni.

Fino al 31 agosto 2026, nei giorni a rischio, dalle 12.30 alle 16 sarà dunque vietato in Toscana il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, qualora, nonostante le misure di prevenzione adottate e indicate anche negli anni scorsi dalla Regione (dal creare zone di ombra a pause durante il lavoro, dalla riprogrammazione dei turni all’uso di indumenti adeguati fino ad una corretta idratazione), il pericolo di stress da calore permanga e comporti pericoli rilevanti per la salute del lavoratore. La responsabilità della scelta cade sul datore di lavoro. Il divieto vale su tutto il territorio regionale e riguarda l’attività nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caldo, Giani: ordinanza estiva anticipata per lavori all’aperto. L’orario del divieto

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Rischio calore, Giani anticipa lordinanza estiva: Misure a tutela dei lavoratori

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