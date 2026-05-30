Lavori al Tribunale liquidate due fatture per 43 mila euro alla cooperativa Itria
Il Comune di Agrigento ha pagato alla cooperativa Itria 43 mila euro per lavori di adeguamento del Tribunale di via Mazzini. Sono state liquidate due fatture. La somma riguarda interventi di ristrutturazione e miglioramento degli spazi giudiziari. La liquidazione è stata effettuata di recente. Nessun dettaglio sui tempi di esecuzione o sui lavori specifici. La cooperativa ha ricevuto i pagamenti senza ulteriori comunicazioni ufficiali.
Il Comune di Agrigento ha liquidato due fatture per complessivi 43 mila euro alla cooperativa Itria per i lavori di adeguamento del Tribunale di via Mazzini. L'intervento riguarda la realizzazione di nuovi vani all'interno del palazzo di giustizia e l'adeguamento alla normativa antincendio.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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