Lavori al Tribunale liquidate due fatture per 43 mila euro alla cooperativa Itria

Notizia in breve

Il Comune di Agrigento ha pagato alla cooperativa Itria 43 mila euro per lavori di adeguamento del Tribunale di via Mazzini. Sono state liquidate due fatture. La somma riguarda interventi di ristrutturazione e miglioramento degli spazi giudiziari. La liquidazione è stata effettuata di recente. Nessun dettaglio sui tempi di esecuzione o sui lavori specifici. La cooperativa ha ricevuto i pagamenti senza ulteriori comunicazioni ufficiali.