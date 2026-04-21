Non distrusse fatture per oltre 110 mila euro | assolto imprenditore
Dopo tre anni di processo, un imprenditore edile di 41 anni è stato assolto dall’accusa di aver distrutto fatture per oltre 110 mila euro. In primo grado, gli era stata inflitta una condanna a tre anni di reclusione e la confisca della somma, ma in appello la sentenza è stata ribaltata. La vicenda giudiziaria si è così conclusa con l’assoluzione definitiva dell’imputato.
Tre anni di reclusione e confisca di 110 mila euro in primo grado, assoluzione in appello. Si chiude così la vicenda giudiziaria di Salvatore Bellavia, imprenditore edile favarese di 41 anni finito a processo per evasione fiscale.La terza sezione penale della corte di appello di Palermo ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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