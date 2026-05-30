L’Atalanta ritrova Palestra Con la certezza che comunque vada sarà un successo

L’Atalanta ha riaperto la sua palestra, dopo una chiusura che durava da tempo. La decisione è stata presa indipendentemente dall’esito di una recente gara o di un risultato specifico. La società ha dichiarato che, qualunque risultato si ottenga, sarà considerato un successo. La situazione è stata definita come una “win-win situation” nelle analisi delle probabilità, indicando che l’esito positivo è garantito in ogni caso.

Comunque vada, sarà un successo. Perché l’Atalanta si trova in quelle che nel calcolo delle combinazioni statistiche si chiamano ‘win-win situation’. E no, non è un riferimento alla famosa citazione di Stephen Pagliuca dell’estate 2023 salendo sul van dopo aver varato la riconferma di Gasperini, all’inizio di una stagione che si sarebbe conclusa con la notte di Dublino. Parliamo del caso (ma neanche tanto) Marco Palestra. E il senso del concetto è molto semplice: che finisca per essere ceduto o che resti in rosa, l’Atalanta ha un tesoro in casa. Resta solo da capire se come valore tecnico o come valore economico, nei fatti. Frutto del caso? Assolutamente no. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Champions, Condò: L'Atalanta ha pescato la squadra peggiore

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