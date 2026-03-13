Capitale della cultura rush finale | Comunque vada sarà un successo

La capitale della cultura si avvicina al termine della sua manifestazione, con le autorità che affermano che, indipendentemente dall’esito, sarà comunque un successo. Le iniziative si sono susseguite negli ultimi mesi, coinvolgendo diverse aree della città. Gli organizzatori hanno ribadito che il risultato finale sarà positivo, anche in caso di risultati diversi da quelli sperati.

di Andrea Alessandrini Capitale della cultura ultimo atto: comunque vada sarà un successo. C'è tutta la risaputa l'abilità retorica di Enzo Lattuca nella solo in apparenza protocollare comunicazione politica che il sindaco di Cesena ha tenuto ieri in consiglio comunale, in vista dell'epilogo del percorso verso il conferimento del riconoscimento della capitale della cultura italiana 2028. Trofeo ambito: porterà alla città vincitrice prestigio e un milione di euro per le iniziative. Mercoledì alle 11 ultimo atto: la Commissione del Ministero della Cultura annuncerà la città capitale. I sindaci di Forlì Gian Luca Zattini e quello di Cesena saranno a Roma ad accoglierlo in diretta.