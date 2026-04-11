Il Pakistan si trova al centro di negoziati tra Iran e Stati Uniti riguardanti la conclusione di un conflitto armato. Il paese ospita incontri tra le parti per cercare un accordo che possa mettere fine alle ostilità. La presenza di rappresentanti di entrambe le nazioni e di altre figure coinvolte segna un momento cruciale nelle trattative, che si svolgono in un contesto di crescente attenzione internazionale.

Il paese che ospita i negoziati tra Iran e Stati Uniti per la fine della guerra era considerato inaffidabile fino a pochi anni fa: poi le cose sono cambiate Oggi iniziano a Islamabad, in Pakistan, i negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. I principali mediatori dei colloqui saranno il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif e il generale Asim Munir, l’uomo più potente del paese. Il fatto che si tengano a Islamabad, e che sia stato proprio il governo pachistano a mediare il cessate il fuoco, è un grosso successo per il Pakistan, e in un certo senso inatteso e sorprendente. Fino a pochi anni fa il paese aveva infatti una pessima reputazione internazionale e gli Stati Uniti lo ritenevano perlopiù inaffidabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Comunque vada, per il Pakistan è un successo

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Il Pakistan bombarda l'Afghanistan. Che sta succedendo

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zeudi è la seconda più giovane di sempre a partecipare a belve, non è un'intervista semplice nemmeno per chi ha tanti anni di esperienza.. comunque vada vedere zeudi lì a soli 24 anni ci ricorda che persona speciale seguiamo #zeudiners x.com