L'Atalanta ha annunciato ufficialmente l'assunzione di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. La nomina porta alla riformazione della coppia con l'allenatore Sarri. La comunicazione è stata resa nota questa mattina.

Bergamo – E’ ufficiale. Da questa mattina Cristiano Giuntol i è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Per i prossim i tre anni. Il 54enne dirigente fiorentino in realtà è già operativo negli uffici del centro sportivo di Zingonia da giovedì mattina, quando si è insediato subito dopo l’annuncio della separazione del club nerazzurro dal suo predecessore Tony D’Amico. Ex giocatore nel Prato (e compagno di Cristian Vieri nel 1990) con una modesta carriera nelle serie minori, Giuntoli ha iniziato la carriera dirigenziale a 35 anni, facendo preziose esperienze in provincia, in serie C, con lo Spezia, poi la D con il Carpi con cui ha iniziato un percorso straordinario che ha portato gli emiliani, promozione dopo promozione, fino alla serie A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Atalanta annuncia Cristiano Giuntoli: si riforma la coppia con Sarri

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Temi più discussi: Atalanta, è il giorno di Giuntoli: il dirigente a Zingonia, manca solo l’annuncio. Palladino ai saluti; D'Amico e l'Atalanta si dicono addio con soddisfazione, nel suo futuro c'è la Roma; Atalanta, D’Amico lascia: Giuntoli a Bergamo, spunta la Roma; Gennaro Gattuso alla Lazio avvicina Maurizio Sarri all'Atalanta. C'è un'intesa triennale con la Dea.

L'avventura di Cristiano Giuntoli all'Atalanta inizia: l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è arrivato a Zingonia. Il primo passo sarà annunciare ufficialmente il nuovo allenatore: Maurizio Sarri, come riportato nei giorni scorsi. reddit

#Atalanta, si lavora alla risoluzione con Raffaele #Palladino. A breve sarà ufficializzato Cristiano #Giuntoli (che è già a Zingonia) come direttore sportivo, mentre nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'annuncio di Maurizio #Sarri come nuovo allenatore x.com

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