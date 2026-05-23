L’anticipo di Serie A Atalanta con la Viola pari e saluti E ora Giuntoli attende il sì di Sarri

L'Atalanta ha terminato la stagione con un pareggio contro la Fiorentina, chiudendo al settimo posto con 59 punti. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti. Nel frattempo, il direttore sportivo sta aspettando una risposta da parte di un allenatore. La squadra ha concluso l'anno senza ulteriori partite ufficiali, mentre il mercato si apre con alcune operazioni in vista della prossima stagione.

L’Atalanta chiude la sua stagione con un pareggio a Firenze, concludendo al settimo posto a 59 punti. Già da oggi la società nerazzurra comincerà a impostare la prossima stagione, partendo dall’avvicendamento nel ruolo di direttore sportivo tra l’uscente Tony D’Amico, destinato al Milan o alla Roma, e Cristiano Giuntoli, che avrà un contratto triennale per costruire un nuovo ciclo. Partendo proprio dal tecnico: previsto a breve un faccia a faccia per un bilancio, tra i Percassi e Palladino, legato contrattualmente anche per la prossima stagione, ma la separazione sembra scontata. Il 42enne tecnico campano dopo tre mesi invernali... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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