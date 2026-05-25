Io mi prendo cura la Giornata mondiale di sollievo si celebra con un concerto in ospedale

Il 31 maggio si celebra la 25esima Giornata nazionale del sollievo, promossa dal ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Fondazione Ghirotti. Quest'anno il tema è “Io mi prendo cura”. La giornata sarà segnata da un concerto in ospedale, volto a sensibilizzare sull’assistenza e il supporto ai pazienti in condizioni di sofferenza.

Il 31 maggio si terrà la 25esima Giornata nazionale del sollievo, promossa dal ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, intitolata quest’anno“Io mi prendo cura”. Il messaggio della Giornata di quest’anno sarà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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Temi più discussi: XXV Giornata del sollievo, Io mi prendo cura; Come contrastare il dolore? Presenza, vicinanza, empatia; Grandi Ospedali, a Milano tutto pronto per l’Open Meeting 2026; Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 21 maggio.

XXV GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 2026 MANCANO 3 SETTIMANE !!! Sarà celebrata il 31 maggio. IO MI PRENDO CURA Maggiori informazioni sul nostro sito fondazioneghirotti.it #XXVGiornatadelsollievo #giornatadelsollievo2026 #25giornatade x.com

Odio svegliarmi ogni mattina. reddit

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