Giornata del sollievo una serie di eventi Ast
L'AST di Fermo partecipa alla 25esima Giornata nazionale del Sollievo, che si svolgerà il 31 maggio. L'evento prevede una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla gestione del dolore e sulla qualità della vita dei pazienti. La giornata si svolge in tutta Italia con attività dedicate a cittadini e professionisti sanitari. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle modalità delle iniziative.
Anche l‘ Ast di Fermo aderisce alla 25esima Giornata nazionale del Sollievo con iniziative dedicate alla cittadinanza il prossimo 31 maggio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’invito rivolto alle Aziende sanitarie territoriali marchigiane dall’Ars (Agenzia regionale Sanitaria – coordinamento cure palliative), finalizzato a valorizzare attività informative, formative e divulgative promosse dagli enti del servizio sanitario regionale per diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza e dell’accompagnamento alla persona fragile. Nel corso della riunione del gruppo di coordinamento locale cure palliative Ast Fermo, svoltasi il 29 aprile scorso, sono state proposte due iniziative aperte alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Liberia flood nightmare: survival in the Rainy Season
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