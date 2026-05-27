giornata del sollievo una serie di eventi ast

Notizia in breve

L'AST di Fermo partecipa alla 25esima Giornata nazionale del Sollievo, che si svolgerà il 31 maggio. L'evento prevede una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla gestione del dolore e sulla qualità della vita dei pazienti. La giornata si svolge in tutta Italia con attività dedicate a cittadini e professionisti sanitari. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle modalità delle iniziative.