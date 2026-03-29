I tifosi americani hanno commentato duramente la prestazione di Christian Pulisic durante una recente partita con la nazionale statunitense, criticando il suo rendimento e accusandolo di non aver responsabilità per eventuali colpe. I social sono stati in fermento con commenti negativi, evidenziando il momento difficile vissuto dal calciatore. La partita ha suscitato polemiche e discussioni tra appassionati e commentatori sportivi.

Cresce l’ansia negli Stati Uniti in vista del Mondiale casalingo del 2026. Al centro delle discussioni c’è Christian Pulisic: l'attaccante del Milan sta attraversando un periodo complicato sia con la Nazionale sia in rossonero. La sfida contro il Belgio di Saelemaekers ha confermato le sensazioni delle ultime settimane. Volontà e applicazione non sono mancate, ma l’impatto concreto sulla gara è stato pressoché nulolo. Pulisic è apparso ancora in ritardo di condizione, poco incisivo negli ultimi metri e lontano dalla brillantezza mostrata nella prima parte di stagione. Non segna con la maglia degli Stati Uniti dal 2024 e nel 2026 è ancora a secco anche con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - I tifosi americani si scagliano contro Pulisic: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso”

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